Экономика
RT на русскомМедведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Медведев в ходе встречи с вице-премьерами отметил, что темпы экономического роста России «недостаточно высоки».
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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Московский Комсомолец 10:32
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ТАСС 10:10
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Взгляд.ру 12:31
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Газета Кемерова 26 октября в 15:13
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RuNews24.ru 03:35
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АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
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РБК 12:25
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ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
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