Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
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Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

Российская газета10:26

Нашли плавсредства: правительство утвердило стратегию судостроения

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Фонтанка.Ру10:48

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Взгляд.ру10:05

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