Политика
Газета.RuМедведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости". Медведев сообщил, что эти акты должны прекратить свое действие с 1 января следующего года.
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Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
В российских вертолетоносцах Минобороны исправит недочеты «Мистралей»
Согласно планам Минобороны, в 2020 году на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) – гораздо чаще непрофессионалы называют их вертолетоносцами.
Экономика сегодня 04:09
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Футбол
Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020
Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.
Клопс 00:59
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Единоборства
Макгрегор ответил на вызов Порье
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.
Москва-Баку.ru 06:56
Здоровье
Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Rambler News Service 06:49
Политика
В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Шоу-бизнес
Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Происшествия
У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Политика
Медведев: темпы развития экономики не соответствуют уровню задач
Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:07
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Политика
Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Молдавии
В среду - 11 сентября - пройдут переговоры Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства.
The Moscow Post 02:53
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Футбол
Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Футбол
Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен
Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
Спорт-Экспресс 03:38
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56