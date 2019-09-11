Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости". Медведев сообщил, что эти акты должны прекратить свое действие с 1 января следующего года.
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

Медведев подписал документ о прекращении действия советских актов

РИА Новости05:46

Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР

ТАСС06:05

Медведев отправил нормативные акты СССР под «регуляторную гильотину»

РБК05:59

Медведев поручил отменить все нормативные акты СССР по надзору

Ведомости06:21

Медведев аннулировал свыше 20 тыс. советских нормативных актов

МИР 2405:45

Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года

Российская газета05:48

Медведев поручил прекратить действие советских законов

URA.Ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

В российских вертолетоносцах Минобороны исправит недочеты «Мистралей»

Согласно планам Минобороны, в 2020 году на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) – гораздо чаще непрофессионалы называют их вертолетоносцами.
Экономика сегодня 04:09
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Футбол

Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020

Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.
Клопс 00:59
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Единоборства

Макгрегор ответил на вызов Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.
Москва-Баку.ru 06:56
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Здоровье

Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Rambler News Service 06:49
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Шоу-бизнес

Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Гаджеты

Apple представила новый iPhone 11

Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Политика

Медведев: темпы развития экономики не соответствуют уровню задач

Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:07
Политика

«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Политика

Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Молдавии

В среду - 11 сентября - пройдут переговоры Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства.
The Moscow Post 02:53
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Происшествия

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Футбол

Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Футбол

Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен

Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
Спорт-Экспресс 03:38
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек

В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное