Экономика
Lenta.ruМедведев пообещал России социально ориентированный бюджет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о параметрах проекта бюджета страны на 2020 год. На заседании правительства он указал, что важнейшим направлением документа станет социальная ориентированность, передает РИА Новости.
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При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентированным. Это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 05:06
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