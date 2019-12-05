Экономика
Московский КомсомолецМедведев пообещал израсходовать из ФНБ триллион рублей
В эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» премьер сообщил, что в ближайшие несколько лет из Фонда национального благосостояния на развитие экономики будет направлена сумму в один триллион рублей. По словам премьера, эти средства будут использованы для инвестиционных проектов.
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Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Происшествия
Выжившая при пожаре в «Хромой лошади» 10 лет прикована к постели
Мать выжившей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» рассказала, что женщина в течение десяти лет находится в стабильно плохом состоянии.
Армия и оружие
ПНС Ливии продолжит распространять лживую информацию о России
Очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии готовит так называемое Правительство национального согласия (ПНС).
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Общество
Стал известен главный цвет 2020 года
Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет года. По мнению сотрудников центра, им стал «классический синий».
Единоборства
Александр Емельяненко объяснил, зачем согласился на бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил причину, по которой согласился на бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Медведев после итогового интервью пообщался с Эрнстом и Добродеевым
Премьер-министр Дмитрий Медведев после ежегодного итогового интервью российским телеканалам пообщался с руководителями «Первого канала» и ВГТРК Константином Эрнстом и Олегом Добродеевым.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Армия и оружие
ВМС США перехватили в Аравийском море иранский корабль
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП
Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли при взрыве в Донбассе
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о взрывах, которые прогремели на позициях ВСУ в Донбассе.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Японский автопроизводитель Mitsubishi последует примеру азиатских коллег и в 2020 году тоже привезет в Россию сразу несколько новинок.
Политика
Украина назвала вероятную дату выборов в неподконтрольном Донбассе
Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что пока нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Россия высылает болгарского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.