В эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» премьер сообщил, что в ближайшие несколько лет из Фонда национального благосостояния на развитие экономики будет направлена сумму в один триллион рублей. По словам премьера, эти средства будут использованы для инвестиционных проектов.

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Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

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Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

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Политика Украина назвала вероятную дату выборов в неподконтрольном Донбассе Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что пока нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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