Экономика
Московский КомсомолецМедведев пообещал израсходовать из ФНБ триллион рублей
В эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» премьер сообщил, что в ближайшие несколько лет из Фонда национального благосостояния на развитие экономики будет направлена сумму в один триллион рублей. По словам премьера, эти средства будут использованы для инвестиционных проектов.
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Наука
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Политика
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Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.