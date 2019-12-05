Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев пообещал не закрывать YouTube

Свое выступление глава правительства начал с экономических успехов государства. Уходящий год стал для экономики и социальной сферы стабильным, отметил Медведев, темпы роста составили 1,3–1,5% ВВП.
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Ключ от будущего - благо людей

Российская газета10:50

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс04:19

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК04:32

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия04:29

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС06:10

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

РИА Новости04:06

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

REGNUM04:10
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Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
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США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
Российская газета 11:22
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Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
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«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит

Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service вчера в 14:37
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ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

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РБК 11:43
Политика

Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Ruposters.ru 08:25
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Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
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Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

Уфимские Заметки 10:44
Общество

Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.
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Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере

Общественная служба новостей 08:38
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Российская газета 06:46
Биатлон

Миронова показала лучший ход среди россиянок в индивидуальной гонке

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Матч ТВ 11:59
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Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе

Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
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Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

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Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru 11:00
Авто

Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка

Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".
Российская газета вчера в 02:36
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Для конвоиров банды GTA попросили реальные сроки

Государственный обвинитель попросил назначить полицейским, конвоировавшим членов «банты GTA» и допустившим перестрелку, наказание в виде условных и реальных сроков, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Взгляд.ру 11:41
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
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Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 11:55
Армия и оружие

Российские вертолеты сопровождают военную колонну в Сирии

Военно-транспортные российские вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну из 20 единиц техники, которая движется на северо-восток провинции Хасака в Сирии.
Экономика сегодня 04:25
Политика

Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России

Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
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Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
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Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона

Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.
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Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
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