Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев пообещал не закрывать YouTube

Свое выступление глава правительства начал с экономических успехов государства. Уходящий год стал для экономики и социальной сферы стабильным, отметил Медведев, темпы роста составили 1,3–1,5% ВВП.
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