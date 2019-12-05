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Здоровье La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia) Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.

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Общество Медведев призвал не идеализировать СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.

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Общество Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YouTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.