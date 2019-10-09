Политика

Политика СегодняПолитика СегодняМедведев пообещал оказывать поддержку агропромышленному комплексу

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал продолжать поддерживать российский агропромышленный комплекс. Речь об этом зашла в среду, 9 октября, на выставке «Золотая осень».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев поручил сделать сельское хозяйство России высокотехнологичным

Lenta.ru08:54

Медведев призвал сделать сельское хозяйство высокотехнологичным и конкурентоспособным

Будущее России. Национальные проекты04:48

Медведев призвал обеспечить комфортную жизнь в селах

ТВ Центр07:59

Медведев пообещал поддержку агропромышленному комплексу

МИР 2407:19

Российскому АПК пообещали поддержку, а селянам — комфортную жизнь

Росбалт05:08

Медведев: Правительство РФ продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу страны

Татар-информ08:08

Медведев пообещал поддерживать российский агропромышленный комплекс

РИА Новости04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

RuNews24.ru 07:43
Здоровье

Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной

Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Политика

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 17:33
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Экономика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Космос

Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября

Российская газета 18:48
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Здоровье

Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло

35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Космос

Межзвездная комета оказалась ядовитой

Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика 07 октября в 11:05
Происшествия

В Москве автобус врезался в газопровод

Российская газета 16:14
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
RT на русском 18:07
Общество

Экипаж севшего в поле самолета разделил торт со спасенными пассажирами

Lenta.ru 18:54
Футбол

Гаттузо может стать главным тренером «Сампдории»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Сампдорию».
REGNUM вчера в 08:19
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Космос

Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров

Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 18:37
Футбол

Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба

Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости 17:55
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Энергетика

Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября

REGNUM 08:30
Футбол

Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме

В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ вчера в 12:53
Космос

В 2027 году Россия запустит на Луну мини-луноход

Царьград 18:02
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное