Политика
Политика СегодняМедведев пообещал оказывать поддержку агропромышленному комплексу
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал продолжать поддерживать российский агропромышленный комплекс. Речь об этом зашла в среду, 9 октября, на выставке «Золотая осень».
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Медведев призвал сделать сельское хозяйство высокотехнологичным и конкурентоспособным
Будущее России. Национальные проекты04:48
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Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Политика
Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана
На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 17:33
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Космос
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Российская газета 18:48
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика 07 октября в 11:05
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Российская газета 16:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата
Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
RT на русском 18:07
Футбол
Гаттузо может стать главным тренером «Сампдории»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Сампдорию».
REGNUM вчера в 08:19
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 18:37
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости 17:55
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Футбол
Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме
В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ вчера в 12:53
Космос
В 2027 году Россия запустит на Луну мини-луноход
Царьград 18:02
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54