Политика

МИР 24МИР 24Медведев пообещал поддержку агропромышленному комплексу

На ВДНХ открылась крупнейшая в России агропромышленная выставка – «Золотая осень». Ее посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «МИР 24».
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Медведев пообещал поддерживать российский агропромышленный комплекс

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Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.
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Армия и оружие

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Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
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Армия и оружие

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BFM.ru 10:05
Происшествия

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Политика

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Политика

Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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Гаджеты

«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
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Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны»

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Политика

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
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Исследование дает надежду, что однажды блокировка клеточной смерти ляжет в основу терапии сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваний.
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CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

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Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

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На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип

Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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