Политика
МИР 24Медведев пообещал поддержку агропромышленному комплексу
На ВДНХ открылась крупнейшая в России агропромышленная выставка – «Золотая осень». Ее посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «МИР 24».
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Медведев призвал сделать сельское хозяйство высокотехнологичным и конкурентоспособным
Будущее России. Национальные проекты04:48
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Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Происшествия
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Армия и оружие
Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море
Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Футбол
Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда он хотел уйти из испанского клуба.
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
Наука
Ученые впервые блокировали запрограммированную смерть клеток
Исследование дает надежду, что однажды блокировка клеточной смерти ляжет в основу терапии сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваний.
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Политика
Депутат доказал давление США на Украину по делу Байдена
Украинский депутат Андрей Деркач показал документы, свидетельствующие, по его мнению, о давлении США на правоохранительные органы Украины по делу Байдена.
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Армия и оружие
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобиля LADA Vesta с вариаторной трансмиссией Jatco и 1,6-литровой силовой установкой HR16, генерирующей 113 лошадиных сил.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Политика
Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию о спецподразделении ГРУ
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию в газете The New York Times.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.