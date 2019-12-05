Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев пообещал помочь бедным

Важнейшим вопросом властей является рост реального благосостояния населения. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
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Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35

Дмитрий Медведев пообещал помочь бедным

Актуальные Новости06:27

Медведев пообещал помочь бедным

9111.ru06:36
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Общество

Медведев призвал не идеализировать СССР

В советские времена было много хорошего, согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, но призывает не идеализировать Советский Союз.
Российская газета 06:05
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж

Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Российская газета 06:20
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Летидор вчера в 02:00
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM 06:13
Политика

СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:17
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Происшествия

В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП

RT на русском 05:48
Хоккей

Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Политическая Экспертиза 03:55
Общество

В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО

Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.
Мир новостей 05:52
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Lenta.ru 06:59
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Кино

Названы самые любимые новогодние фильмы россиян

Ридус 06:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Paparazzi.ru 05:36
Общество

Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
Rambler News Service 06:03
Здоровье

Препарат метформин, применяемый при диабете, может провоцировать рак

Как стало известно, метфомин содержит опасные химические соединения. Но, к примеру, в Польше препарат пока не собираются изымать с рынка.
RuNews24.ru 04:07
Общество

В ГИБДД заявили об увеличении числа вопросов в экзамене на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.
РИА Новости 06:56
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Lenta.ru 03:30
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным

По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
МР7.ру 02:24
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Общество

Французы начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы

Разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
BFM.ru 04:10
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 18:53
Общество

Пресс-конференция Медведева в десяти предложениях

Премьер России дал двухчасовую пресс-конференцию для представителей 20 телеканалов.
Московский Комсомолец 06:21
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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