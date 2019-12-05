Общество
Lenta.ruМедведев пообещал помочь бедным
Важнейшим вопросом властей является рост реального благосостояния населения. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
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Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
Происшествия
Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери
На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Экономика
С 1 января 2020 года вырастут пенсии неработающих пенсионеров
Как отметили в ведомстве, при этом средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2020 году составит около 16 тысяч 400 рублей.
Кино
Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе
Для выхода в свет экс-солистка группы "Фабрика" выбрала черное платье с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать безупречную стройность ног.
Политика
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Футбол
«Динамо» — машина: сможет ли непобежденный тренер остановить «Зенит»
Лидер национального первенства, петербургский «Зенит», примет у себя дома одну из лучших команд последнего месяца — московское «Динамо», которое не проигрывает семь матчей подряд.
Баскетбол
Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертайме
Московский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
Названы самые популярные у россиян породы собак
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Культура
Шнуров намерен популяризировать китайскую культуру в России
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Энергетика
ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Общество
Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы
По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Энергетика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Здоровье
Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве
В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в систему онкологической помощи в Москве входят 11 стационаров и онкологические диспансеры, являющиеся подразделениями городских больниц.
Шоу-бизнес
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.