Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев пообещал помочь бедным

Важнейшим вопросом властей является рост реального благосостояния населения. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
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