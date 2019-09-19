Экономика
Lenta.ruМедведев пообещал регионам триллионы рублей
Трансферты регионам в рамках федерального бюджета на 2020-2022 годы составят почти 7,5 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.
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При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентированным. Это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 05:06
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Lenta.ru 07:41
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
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По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
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