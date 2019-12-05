Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории. По его словам, это "не просто цифра", инфляция станет самым низким значением за всю историю России.
Читать в источнике
Комментировать
Дмитрий Медведев
Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 05 декабря в 04:10

Подробнее о событии

Медведев - о судьбе России: «Все будет хорошо»

ТВ Центр05 декабря в 06:42

В России зафиксировали самую низкую инфляцию за всю историю страны

РЕН ТВ05 декабря в 05:19

Медведев назвал уходящий год для экономики России стабильным

Аргументы и Факты05 декабря в 04:23

Медведев отметил самую низкую инфляцию за всю историю России

News.ru05 декабря в 04:32

Медведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию

Газета.Ru05 декабря в 04:19

Медведев рассказал о рекордно низкой инфляции

Lenta.ru05 декабря в 04:10

Медведев: Инфляция в 2019 году не превысит 3,8%

REGNUM05 декабря в 04:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Футбол

«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте

Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Матч ТВ 14:58
Политика

Глава МИД Венгрии назвал условие для интеграции Украины в НАТО

Официальный Будапешт перестанет блокировать интеграцию Киева в НАТО в случае восстановления прав венгерского меньшинства в Украине.
Международная жизнь 05 декабря в 04:25
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 05 декабря в 14:06
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Московский Комсомолец 05 декабря в 03:05
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Политика

В Белоруссии прошли акции против интеграции с Россией

Взгляд.ру 09:54
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 17:18
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru 17:56
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Metaratings вчера в 12:20
Политика

США и Иран обменялись заключенными

Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.
Радио Маяк 07:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Экономика

Путин отменит пенсионную реформу и раздаст людям деньги

Проще говоря, народу начнут раздавать деньги. Каким образом это будет сделано, пока неизвестно.
Primpress.ru 16:30
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM 10:36
Авто

Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

Город+ 06:02
Происшествия

На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Вести.Ru 17:58
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском 18:44
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Общество

Назван самый популярный среди россиян алкоголь к Новому году

Россияне к Новому году чаще всего покупают пиво — этот алкогольный напиток опередил по популярности даже традиционное для праздника шампанское.
Вечерняя Москва 19:36
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма

РБК 05 декабря в 20:36
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Армия и оружие

НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю

Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Красная весна вчера в 14:51
Политика

Меркель встретится с Путиным в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Вестник Кавказа вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное