Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".

с чего всё началось

Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался.

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