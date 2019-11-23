Политика
ИзвестияМедведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Читать в источнике
Оценить31
Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 11:19
с чего всё началось
Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".ТАСС08:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Экономика
Россиянам начали продавать лекарства в кредит
Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Экономика
Акимов: ограничений на инвестиции РЖД в объекты портовой инфрастурктуры не планируется
Совет директоров РЖД не планирует ограничивать госкомпанию в объеме инвестиций в строительство объектов в морских портах, сообщил ТАСС в субботу вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Максим Акимов.
Происшествия
В России горящий BMW потушили стоками из канализации
В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт на фото-рендерах
В следующем году компания Samsung выпустит свой флагманский смартфон Galaxy S11.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
Общество
Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»
В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Политика
Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Политика
Пробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний
Глава РФ подчеркнул: именно результаты, достигнутые ради людей, а не пустые обещания должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей
В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
Армия и оружие
Националисты совершили ракетную атаку на грузовик ВСУ в Донбассе
В пятницу заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин проинформировал журналистов о том, что украинские радикалы совершили ракетный обстрел грузового автомобиля ВСУ в Донбассе.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
Бывшая девушка историка Соколова рассказала об избиении
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Футбол
Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в чемпионате России по футболу
«Ростов», в активе которого 30 баллов, остался на третьем месте в чемпионате.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.