Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".

с чего всё началось

Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался.

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.

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