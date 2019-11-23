Политика

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Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
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Дмитрий Медведев
Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 11:19
с чего всё началось

Медведев пообещал, что советские акты о льготах и правах отменены не будут

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы и права граждан в советский период, отменен не будет. Об этом премьер заявил на презентации нового формата общественных приемных "Единой России".
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