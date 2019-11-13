Общество
ТАССМедведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Происшествия
Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Шоу-бизнес
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
Общество
Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы
Пресненский столичный суд удовлетворил иск вдовы экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре Москвы.
Общество
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян
Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Здоровье
В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни
Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Общество
Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»
В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим".
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Футбол
«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»
На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Политика
В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Экономика
Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Общество
Преподаватели российских вузов раскрыли отношение к романам со студентками
После убийства аспирантки Анастасии Ещенко бывшим преподавателем, историком Олегом Соколовым преподаватели МГИМО, ВШЭ и СПбГУ порассуждали о допустимости романов со студентками и рассказали об отношении к подобным связям в российских вузах.
Космос
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.