Общество

ТАССТАССМедведев пообщался с жителями села Санниково

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
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