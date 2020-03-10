Политика
РИА НовостиМедведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Acer представила два монитора с частотой 240 Гц
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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
Происшествия
В Киргизии избили и задержали участниц марша за женские права
В Бишкеке на шествии в защиту прав женщин задержали порядка 20 участниц, на которых до этого напали неизвестные.
Общество
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
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Минздрав: в России возможна эпидемия кори
Министерство здравоохранения Пермского края предупредило, что в России возможна эпидемия кори.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Энергетика
МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса
МЭА подготовило и позитивный сценарий, при котором все еще ожидается рост спроса на нефть в 2020 году - на 480 тысяч баррелей в сутки, если ситуация во всех "зараженных" странах будет быстро взята под контроль.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз
Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Кино
Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Армия и оружие
Forbes нашел слабое место в системе ПРО США
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Космос
ESA показало удивительный снимок марсианского кратера
Снимок, полученный зондом в октябре 2019 года, показывает кратер Moreux, находящийся в квадрангле Ismenius Lacus; диаметр кратера — примерно 135 километров, глубина — около трех километров; в центре кратера заметна возвышенность — высотой около двух километров.
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.