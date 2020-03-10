Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

РИА Новости17:35

Медведев призвал КПРФ, ЛДПР и справороссов поддержать изменения в Конституции

ТАСС17:01

Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» поправок в Конституцию

RT на русском17:50

Медведев попросил думские партии поддержать поправки в Конституцию

РБК18:58

«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию. Медведев пообещал

URA.Ru17:47

«Единая Россия» во втором чтении поддержит законопроект о поправках к Конституции

Эхо Москвы18:04

Медведев призвал все фракции в Госдуме поддержать поправки в Конституцию

Московский Комсомолец19:08
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