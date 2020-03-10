Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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