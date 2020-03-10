Политика
РИА НовостиМедведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Медведев призвал все фракции в Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Московский Комсомолецвчера в 19:08
«Единая Россия» во втором чтении поддержит законопроект о поправках к Конституции
Эхо Москвывчера в 18:04
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Курс рубля колеблется на рынке Forex
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
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Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае
Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
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The Persistence VR игра на выживание появится на консолях этим летом
Игра дебютирует этим летом на таких платформах, как PlayStation 4, ПК (с поддержкой VR-гарнитуры), Nintendo Switch и Xbox One.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
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Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Хоккей
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Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в домашнем матче
ФК «Ростов» в 21-ом туре Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена" и закончилась со счетом 3:2.
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В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
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Экономика
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
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Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Технологии
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Как сообщает MedikForum.ru, наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой.
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В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
Политика
В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР
Суд в США постановил, что Иран отвечает за "удержание в заложниках и пытки" бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.
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На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
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Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
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На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.