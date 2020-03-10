Политика

REGNUMREGNUMМедведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.
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«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию. Медведев пообещал

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