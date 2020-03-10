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Экономика На международных торгах курс доллара превысил 75 рублей Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть: на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизился до 34,66 долларов за баррель, падение составляет 23,4%. Стоит отметить, что последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей в марте 2016 года.

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.

Энергетика В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».

Происшествия Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Авто Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.

Политика Путин определил полномочия Медведева в Совбезе Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

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Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.

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Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.

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Авто Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.