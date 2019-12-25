с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика В Черногории православные вышли на акцию протеста В столице Черногории митрополит, епископы, сотни монахов и священников Сербской православной церкви устроили молитвенное шествие к зданию парламента, передает ОТР.

Спорт ОКР поддержал решение РУСАДА оспорить санкции WADA Исполнительный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает пресс-служба ОКР.

Транспорт Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.

Кино Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.

Футбол Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Общество Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.

Экономика Первый брендированный отель откроют в Дагестане Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Технологии Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.

Политика Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.