с чего всё началось

Спорт Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ситуации с отстранением отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях виноваты чиновники.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Авто Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.

Культура Юрий Куприянов прокомментировал назначение директора НХМ Якутии По словам министра, 25 декабря будет издан приказ Министерства культуры и духовного развитии Якутии о назначении Влады Владиславовны Тимофеевой и.о. директора Национального художественного музея.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Энергетика Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома» По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Происшествия В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% Рынок акций РФ открылся в среду умеренным ростом цен blue chips на фоне подорожавшей накануне нефтью, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.