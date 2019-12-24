Общество

Кубанские новостиКубанские новостиМедведев поручил ограничить распространение снюса

Ранее глава региона обратился к депутатам с соответствующей инициативой. По словам главы региона, продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним надо не просто ограничить, а полностью запретить на Кубани.
Читать в источнике
Комментировать90
с чего всё началось
"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте
".
РИА Новостивчера в 13:03

Подробнее о событии

Дмитрий Медведев поручил ограничить торговлю аналогами снюса

Говорит Москвавчера в 22:48

Медведев поручил пресечь распространение никотиносодержащих товаров вне торговых точек

ТАССвчера в 13:53

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Lenta.ruвчера в 13:08

Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Известиявчера в 13:15

Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции

Российская газетавчера в 13:13

Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

РИА Новостивчера в 13:23

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

RT на русскомвчера в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Наука

Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки.
Rusargument вчера в 15:45
Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
ТАСС 02:08
Гаджеты

Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
3DNews 03:45
Гаджеты

Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов

Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Актуальные Новости вчера в 04:09
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

РБК 01:24
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Политика

Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Lenta.ru вчера в 21:36
Транспорт

Ростуризм разработает семь новых железнодорожных направлений в Крым

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала открытие семи новых железнодорожных направлений в Крым из городов России.
Аргументы и Факты 01:50
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК вчера в 16:47
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Энергетика

Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году

Ранее в Росстате заявили, что цены на бензин в этом году показали самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние десять.
RT на русском 03:28
Происшествия

В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН

Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:40
Здоровье

Стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники

В пензенском минздраве утвердили график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.
ПензаИнформ вчера в 01:09
Футбол

Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания вчера в 15:05
Культура

Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры

Президент Ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаил Лермонтов единогласно избран председателем Общественного совета при Министерстве культуры РФ.
ТАСС 03:12
Футбол

Курский «Авангард» остался без главного тренера

Kurskcity.ru 23 декабря в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное