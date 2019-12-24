с чего всё началось

Ранее глава региона обратился к депутатам с соответствующей инициативой. По словам главы региона, продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним надо не просто ограничить, а полностью запретить на Кубани.

Политика Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Общество Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.

Политика Умер генерал армии Махмут Гареев Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Политика В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Политика Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Происшествия В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В Севастополь прибыл первый российский поезд Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.