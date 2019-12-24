Общество
Кубанские новостиМедведев поручил ограничить распространение снюса
Ранее глава региона обратился к депутатам с соответствующей инициативой. По словам главы региона, продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним надо не просто ограничить, а полностью запретить на Кубани.
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с чего всё началось
"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новостивчера в 13:03
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Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Российская газетавчера в 13:13
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Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки.
Общество
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Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Гаджеты
Новые смарт-часы Xiaomi на базе Wear OS получили модуль NFC
На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin представлен проект нового носимого устройства — «умных» наручных часов под названием Forbidden City.
Гаджеты
Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Транспорт
Ростуризм разработает семь новых железнодорожных направлений в Крым
Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала открытие семи новых железнодорожных направлений в Крым из городов России.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году
Ранее в Росстате заявили, что цены на бензин в этом году показали самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние десять.
Происшествия
В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН
Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Здоровье
Стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники
В пензенском минздраве утвердили график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Общество
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культура
Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры
Президент Ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаил Лермонтов единогласно избран председателем Общественного совета при Министерстве культуры РФ.
Футбол