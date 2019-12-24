с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Спорт Исполком ОКР поддержал намерение РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА Исполком Олимпийского комитета России единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Происшествия В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.

Энергетика Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома» По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Общество Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Авто Лифтбек Lada Granta получил комплектацию Standart Лифтбек Lada Granta Standart доступен по цене от 561 500 рублей. Модель можно заказать с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.

Гаджеты Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения» Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.