Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
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"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте
".
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