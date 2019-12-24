Общество
РИА НовостиМедведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
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с чего всё началось
"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новости13:03
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Медведев поручил МВД пресечь продажу некурительных смесей с никотином
Национальная служба новостей13:44
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