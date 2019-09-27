с чего всё началось

Правительство решило изменить потребительскую корзину россиян. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Кино Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Авто Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Гаджеты Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.

Наука Ученые к концу года посчитают дельфинов в Чёрном море В настоящее время учёные не располагают данными о количестве особей охраняемых видов дельфинов в Чёрном море.

Космос Экипаж «Союза» перешел на борт МКС «Союз» доставил на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого в истории астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.

Хоккей «Торпедо» и ЦСКА назвали составы на матч КХЛ Нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА назвали составы на игру регулярного чемпионата КХЛ.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Общество В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах МЧС России подтвердило, что изменение правил противопожарной режима, которое утвердило правительство, подразумевают запрет на курение на балконах.

Армия и оружие Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.

Энергетика Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Политика Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.

Экономика Минсельхоз предложил уничтожать конфискованные сигареты Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.