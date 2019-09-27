с чего всё началось

Правительство решило изменить потребительскую корзину россиян. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.

Футбол Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google показала новую версию ОС Android 10.

Общество Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.

Общество Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times.

Шоу-бизнес Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы Второй супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что актрису хотели посадить в американскую тюрьму.

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Армия и оружие США направляют ракетную батарею Patriot в Саудовскую Аравию Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Происшествия Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку По данным ведомства, инцидент произошел на уроке ОБЖ. Преподаватель проводил с учениками тренировку по стрельбе из травматического оружия.

Происшествия МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автоспорт Болид Квята сломался во время первой практики в Сочи Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России Формулы-1.

Происшествия В Приморье задержали браконьеров из КНДР В исключительной экономической зоне РФ задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 браконьерами из КНДР, заявил представитель ФСБ по Приморскому краю.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-15» отправился на борт МКС Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» – российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - перешли на борт Международной космической станции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Роскосмоса».

Происшествия Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".

Кино Экстренно госпитализирован Виктор Балабанов Российский актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован, передает "Пятый канал".

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Технологии РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.

Происшествия На Украине сестры-пограничницы убили новорожденного ребенка По данным следствия, в июле одна из женщин в домашних условиях родила ребенка, после чего намеренно не перевязала пуповину новорожденной девочке, а также ударила ее по голове.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Футбол Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом» Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.