с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.

Наука Мозг может устать от интенсивных физических нагрузок Исследования, проведенные на атлетах, показали, что после интенсивных физических тренировок мозг спортсменов также демонстрирует признаки истощения.

Экономика Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).

Политика В Кремле оценили ситуацию с браконьерами КНДР в Приморье «Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу и осуществляют незаконные лов в российских территориальных водах», — сказал чиновник в пятницу, 27 сентября.

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Паредес перебрался в "ПСЖ" из "Зенита" в зимнее трансферное окно.

Политика Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.

Экономика Петербургские хостелы теряют популярность В Петербурге спрос на посуточную аренду хостела упал на 36% за год, предложение же повысилось на 26%.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

Футбол Головин забил два гола за «Монако» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Происшествия Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.

Политика Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Политика В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.

Политика В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС).

Общество Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.

Политика В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.

Музыка Игорь Николаев опубликовал редкое видео с Аллой Пугачевой Композитор Игорь Николаев показал в инстаграме редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".

Происшествия Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Армия и оружие Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.

Политика Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.