Экономика
РИА НовостиМедведев поручил обеспечить принятие закона о защите инвестиций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.
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С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы
Комсомольская правда11:48
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Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики
Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики.
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, когда впервые расплакалась от счастья
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что впервые заплакала от счастья, узнав пол своего первенца — сына Платона.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на АвтоВАЗе
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Футбол
Роналду сравнил «Золотой мяч» с Нобелевской премией
Напомним, Роналду является одним из 30 номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года по версии France Football.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Экономика
Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Космос
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Политика
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР
Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.