Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил обеспечить принятие закона о защите инвестиций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.
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