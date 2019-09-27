с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Игры Assassin’s Creed – Продажи превысили 140 миллионов Сегодня отраслевой аналитик Даниэль Ахмад предоставил данные, согласно которым Assassin’s Creed стал самой продаваемой франшизой Ubisoft с «140+ миллионами проданных копий» и 95 миллионами уникальных игроков.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Политика США вводят санкции против Рауля Кастро Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.

Политика Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Политика Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.

Экономика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Авто Subaru станет дочерней маркой компании Toyota Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Гаджеты Google представила версию Android 10 для слабых смартфонов Xiaomi представила смартфон с настолько большим экраном, что он занял большую часть задней панели.

Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

Шоу-бизнес Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Футбол В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ.

Наука Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Основатель легендарной группы «Кино» Виктор Цой во время страшной аварии не спал за рулем, заявил 81-летний отец покойного музыканта Роберт Цой, комментируя новую версию гибели сына.

Происшествия Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Политика Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».

Экономика S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Политика Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.