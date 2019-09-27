Общество

Газета КемероваГазета КемероваМедведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
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с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
 министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.
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