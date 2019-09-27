с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Политика В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Армия и оружие Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Экономика Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.

Футбол Тренер «Крыльев Советов» угостит болельщиков балканскими блюдами Перед встречей главный тренер самарского клуба Миодраг Божович поблагодарит болельщиков за поддержку и угостит их балканскими блюдами.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Шоу-бизнес Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Политика Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Политика Разработчик SSJ-100 рассказал, почему самолет могут переименовать Переименование самолета Sukhoi Super Jet - 100 рассматривается в рамках комплексной модернизации самолета на ряду с повышением надежности и улучшением других характеристик авиалайнера.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Авто Электрокар Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Модель, разработанная на базе Chevrolet Corvette, смогла разогнаться до 338,28 км/ч. Прошлый рекорд составлял 326 км/ч.

Политика Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Политика Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Шоу-бизнес Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Культура Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».