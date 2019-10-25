Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Доклад по данному вопросу они должны предоставить правительству ко 2 декабря.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Коммерсантъ04:09

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Медведев поручил проработать вопрос введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

ТАСС08:38

Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

РБК06:15

Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

РИА Новости07:51

Премьер поручил проработать «целесообразность» штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

Коммерсантъ08:30

Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Комсомольская правда07:50

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

RT на русском08:23

Медведев предложил штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

URA.Ru05:25
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Компания Subaru привезла на автосалон в Токио универсал Levorg.
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