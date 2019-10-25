Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 25 октября.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Коммерсантъ04:09

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Медведев поручил проработать вопрос введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

ТАСС08:38

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

RT на русском08:23

Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

РБК06:15

Премьер поручил проработать «целесообразность» штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

Коммерсантъ08:30

Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Комсомольская правда07:50

Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

РИА Новости07:51

Медведев предложил штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

URA.Ru05:25
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Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
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