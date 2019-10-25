Общество
Lenta.ruМедведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 25 октября.
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с чего всё началось
Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.Коммерсантъ04:09
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Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Авто
Появилась информация о старте продаж нового Haval F7x
Портал «Китайские автомобили» сообщил о дате старта продаж нового автомобиля Haval F7x.
CarsWeek.ru 23 октября в 03:39
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Политика
Дипломаты Евросоюза договорились о переносе Brexit
Глава Европейского совета Дональд Туск рекомендовал странам ЕС согласовать перенос Brexit на 31 января 2020 года.
РБК 10:30
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском 07:16
Общество
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Армия и оружие
На севере Алеппо убит один из главарей исламистов
Красная весна 07:36
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Общество
В Макгрегора метнули бутылку с желтой жидкостью
Неизвестный бросил в ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бутылку во время встречи спортсмена с журналистами в Москве.
Lenta.ru 10:41
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.
REGNUM 05:06
Здоровье
Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Суть событий 23 октября в 08:14
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Футбол
Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07:04
Кино
Следующий Zомбилэнд могут снять в России
Газета Metro вчера в 04:22
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия
Подравшегося с пассажиром водителя маршрутки в Уфе уволили с работы
Напомним, очередной конфликт между водителем маршрутного автобуса и пассажирами в Уфе произошел в маршрутке №272.
ГТРК Башкортостан 07:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа
Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Газета.Ru 02:55
Футбол
Андре Шюррле в социальных сетях: Пытаемся сделать «Спартак» лучше
Шюррле написал, что команда учится и пытается сделать «Спартак» лучше.
Bookmaker-ratings.ru 09:28
Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело 06:33