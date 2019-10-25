Общество

Lenta.ruLenta.ruМедведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Поручения даны в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Штрафы за небольшое превышение скорости не применяются с 2013 года. В Минтрансе и ГИБДД поддерживают возвращение наказания.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Медведев распорядился штрафовать за превышение на 10 км/ч

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Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

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Медведев рассказал о введении штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

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Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч

Комсомольская правда06:49

СМИ: В правительстве хотят ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч

Говорит Москва05:19

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Коммерсантъ04:09
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Volkswagen представил Golf восьмого поколения

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В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
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Пропавший в Санкт-Петербурге экс-командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым.
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Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Когда менять приводной ремень на автомобиле?

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