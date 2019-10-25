Общество
Lenta.ruМедведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Поручения даны в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Штрафы за небольшое превышение скорости не применяются с 2013 года. В Минтрансе и ГИБДД поддерживают возвращение наказания.
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с чего всё началось
Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.Коммерсантъ04:09
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Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
32CARS.ru вчера в 15:34
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний
Первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец в ходе летных испытаний уже 18 раз поднимался в небо.
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Армия и оружие
Украинский шоумен рассказал, как Киев может «победить» РФ вместе с Западом
Украинский шоумен рассказал, как Киев может «победить» РФ вместе с Западом.
ФАН 05:15
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
RT на русском 06:03
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли пропавшего спасателя
Пропавший в Санкт-Петербурге экс-командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым.
Известия 07:23
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Российская газета 07:29
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика
На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок
Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Здоровье
Более 500 человек примут участие в первом международном форуме волонтеров-медиков в Иванове
На следующей неделе в областном центре пройдет первый международный форум волонтеров-медиков.
Ивтелерадио 22 октября в 12:32
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие
Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:59
Культура
Актер Александр Петров рассказал о заработке в 250 тысяч рублей в день
Артист пытался уйти от ответа, однако под напором журналистки все же сказал, что за день съемок получает 250 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 07:00
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31