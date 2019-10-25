Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

с чего всё началось

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