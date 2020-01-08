Политика

ИнфоросМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

По данным пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова, глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

Подробнее о событии

Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

Эхо Москвы14:32

Медведев поручил оценить уровень угроз для россиян на Ближнем Востоке

РЕН ТВ12:45

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке до 9 января

Коммерсантъ13:40

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

РИА Новости12:58

Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке

Lenta.ru12:49

Медведев поручил изучить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

RT на русском13:45

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Известия 13:59
Армия и оружие

Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США

В Twitter телеканала Press TV появилось видео ракетного удара, нанесенного по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.
РИА Новости вчера в 20:40
Армия и оружие

Иран выпустил по американским военным базам в Ираке до 24 ракет

При атаке Ирана на военную базу США в Ираке выпущено от 20 до 24 баллистических ракет.
Комсомольская правда 17:36
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:03
Культура

«Фантастических тварей» Джоан Роулинг сравнят с реальными животными

Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
РИА Новости 22:23
Экономика

«Роснефть» теряет запасы терпения

Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.
Коммерсантъ 17:24
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Космос

Новейший телескоп NASA обнаружил потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года взамен телескопа «Кеплер», обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода в жидкой форме, пишет издание Le Figaro.
Росбалт 20:40
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
РБК 21:15
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 08:31
Технологии

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 20:32
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Политика

На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 22:16
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com 05:59
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Происшествия

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАСС 20:40
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Общество

МЧС рекомендует омичам не выходить на улицу из-за выбросов

По данным МЧС, передвижная экологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора выезжала в Советский и Ленинский округ города Омска, где выявила превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, и этилбензола — в 2,7 раза.
Om1.ru 20:41
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Экспресс газета 10:58
ещё по теме
Главное