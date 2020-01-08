Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

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По данным пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова, глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов, пишет РИА Новости.

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