Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

с чего всё началось

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления с обращением к нации и международному сообществу по поводу сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и напряженных взаимоотношений с Ираном заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное вооружение, пока он глава США.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Футбол Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом» Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала».

Фигурное катание Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.

Политика Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.

Происшествия В Оттаве произошла массовая стрельба В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Политика Расследующее авиаинциденты ведомство США следит за ситуацией с украинским самолетом Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.

Космос Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.

Общество В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.