Политика
РИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.РИА Новости07:26
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Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления с обращением к нации и международному сообществу по поводу сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и напряженных взаимоотношений с Ираном заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное вооружение, пока он глава США.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Футбол
Тер-Штеген не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании
Футбол
Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом»
Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала».
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Армия и оружие
Венедиктов считает, что Третья мировая война уже идет и России придется в ней участвовать
США, имея в виду нефтяные интересы, преследуют свои цели. Война эта началась не вчера и не сегодня.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала
Американцы убили генерала Сулеймани в ночь на 3 января с помощью ракетного удара.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Политика
Расследующее авиаинциденты ведомство США следит за ситуацией с украинским самолетом
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Космос
Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп
Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Общество
Toyota планирует построить в Японии город будущего
Город будущего компании Toyota будет называться Woven City (Сотканный город).
Авто
Sony представила свой первый электрокар
Компания Sony продемонстрировала концепт своего первого электромобиля Vission-S, пишет «Коммерсант».
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Политика
Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины
Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.