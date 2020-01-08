Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РИА Новости07:26

Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

РБК06:50

МИД заявил о работе по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

Известия06:48

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Коммерсантъ06:26

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока в связи с последними событиями

Эхо Москвы06:12

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:09

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25
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Армия и оружие

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления с обращением к нации и международному сообществу по поводу сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и напряженных взаимоотношений с Ираном заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное вооружение, пока он глава США.
Слово и Дело 11:38
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Футбол

Тер-Штеген не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании

ODDS.ru вчера в 12:10
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Футбол

Жамалетдинов поедет на сбор с «Уралом»

Как стало известно «СЭ», 22-летний нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, поедет на первый сбор «Урала».
Спорт-Экспресс 09:28
Гаджеты

Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10

Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
RuNews24.ru 05 января в 20:03
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Общество

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
МИР 24 06:37
Армия и оружие

Венедиктов считает, что Третья мировая война уже идет и России придется в ней участвовать

США, имея в виду нефтяные интересы, преследуют свои цели. Война эта началась не вчера и не сегодня.
Онлайн 812 09:36
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости 10:57
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Piter.tv вчера в 07:14
Армия и оружие

Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
РИА Новости 06:01
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео

Профиль вчера в 16:11
Происшествия

В Оттаве произошла массовая стрельба

В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
BFM.ru 11:17
Политика

Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала

Американцы убили генерала Сулеймани в ночь на 3 января с помощью ракетного удара.
ТВ Центр 10:38
Экономика

11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America

Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
РБК 02:47
Политика

Расследующее авиаинциденты ведомство США следит за ситуацией с украинским самолетом

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.
ПРАЙМ 10:42
Армия и оружие

В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
Хоккей

КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Вести.Ru 11:25
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК 05 января в 12:27
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Общество

В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Известия 06:25
Космос

Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп

Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.
Популярная механика 04 января в 19:01
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Общество

Toyota планирует построить в Японии город будущего

Город будущего компании Toyota будет называться Woven City (Сотканный город).
3DNews вчера в 06:01
Авто

Sony представила свой первый электрокар

Компания Sony продемонстрировала концепт своего первого электромобиля Vission-S, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:41
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Политика

Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины

Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.
Политическая Экспертиза вчера в 13:18
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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