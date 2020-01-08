Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

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Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке до 9 января

Коммерсантъ13:40

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РЕН ТВ12:45

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Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

REGNUM 06 января в 00:40
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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

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Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США

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Общество

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RT на русском 06:39
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Российская газета 16:33
Экономика

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Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране

Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования.
РИА Новости 08:48
Политика

Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
ТАСС 16:45
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Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
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Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде

Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
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«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

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МОК рассмотрит «российский вопрос» после решения CAS

Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.
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