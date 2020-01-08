Политика
РИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
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Армия и оружие
В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США
В Ираке началась вторая волна ракетных ударов по американским базам. Об этом сообщает иранское агентство TASNIM.
Политика
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В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Происшествия
Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing
Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
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Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
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Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, сыграв на 93 матча меньше
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Происшествия
В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП
Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Футбол
Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем
«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Происшествия
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Соколе эвакуировали пассажирский поезд
Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки
Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
Технологии
Samsung и BMW готовят к выходу первый электромобиль с 5G
На выставке CES 2020 BMW объявила, что сотрудничает с Samsung для создания электрического автомобиля класса SUV с поддержкой 5G.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа
Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.