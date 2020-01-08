Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

РБК06:50

Медведев поручил оценить безопасность полётов на Ближнем Востоке

RT на русском06:26

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Коммерсантъ06:26

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке

ТАСС06:21

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РИА Новости06:14

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока в связи с последними событиями

Эхо Москвы06:12

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Армия и оружие

В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США

В Ираке началась вторая волна ракетных ударов по американским базам. Об этом сообщает иранское агентство TASNIM.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Происшествия

Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing

Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
Пятый канал 06:46
Происшествия

Обнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

BFM.ru 04:38
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Происшествия

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Интерфакс 06 января в 20:30
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета 06 января в 03:51
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь вчера в 09:38
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Хоккей

Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, сыграв на 93 матча меньше

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Metaratings 06:32
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
Происшествия

В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 06:23
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Происшествия

Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Московский Комсомолец 07:02
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

В Соколе эвакуировали пассажирский поезд

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
ВЕСТИ35.РФ 06:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru вчера в 09:00
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
Технологии

Samsung и BMW готовят к выходу первый электромобиль с 5G

На выставке CES 2020 BMW объявила, что сотрудничает с Samsung для создания электрического автомобиля класса SUV с поддержкой 5G.
Ferra 07:02
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа

Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.
Афанасий-бизнес 02:59
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное