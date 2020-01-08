Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РИА Новости07:26

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:09

МИД заявил о работе по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

Известия06:48

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Коммерсантъ06:26

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока в связи с последними событиями

Эхо Москвы06:12

Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

РБК06:50

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25
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Происшествия

Убитый в Подмосковье мужчина работал в дочерней компании «Роскосмоса»

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что 36-летний Сергей Хайкин занимал должность начальника отдела в научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»).
НТВ 06 января в 10:01
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС вчера в 14:06
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Политика

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина

"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Российская газета вчера в 16:52
Футбол

«Суонси» арендовал нападающего «Ливерпуля» до конца сезона

Sport24.ru вчера в 13:18
Общество

Свыше 30 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

RT на русском вчера в 06:43
Политика

Из-за блокировки заявления в ООН США обвинили Россию и Китай

Америка обвинила Россию в блокировании заявления Совета безопасности ООН.
КМВ Новости 06 января в 14:07
Происшествия

Дед Мороз облил кипятком ребенка в Севастополе

Во время заказного выступления артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка.
iReactor вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Хоккей

«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru вчера в 11:46
Политика

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Lenta.ru вчера в 14:17
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал 06 января в 15:39
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией и продолжать налаживать стратегические связи с Москвой.
ФАН вчера в 08:45
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности

Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Bimru.ru вчера в 03:59
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Хорошие новости вчера в 03:30
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Политика

Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 15:09
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 06 января в 11:35
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Интерфакс 06 января в 19:59
Общество

Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов

С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Интерфакс вчера в 07:33
Музыка

Джастин Бибер устроил танцы в ресторане в клипе «Yummy»

В финале посетители во главе с Бибером устраивают танцы в зале, в том числе прямо на столах.
ИА InterMedia 06 января в 02:01
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна 05 января в 12:40
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:58
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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