Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

с чего всё началось

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.

Экономика Аналитик: Нацпроекты не станут панацеей для российской экономики Национальные проекты, которые реализуются в РФ, «совершенно точно» не являются панацеей или готовым сценарием решения острых проблем в российской экономике и страны в целом.

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