Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РИА Новости07:26

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25

МИД заявил о работе по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

Известия06:48

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Коммерсантъ06:26

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока в связи с последними событиями

Эхо Москвы06:12

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:09

Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

РБК06:50
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Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января

Народные новости 09:52
Происшествия

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

РИА Новости 08:50
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Экономика

Аналитик: Нацпроекты не станут панацеей для российской экономики

Национальные проекты, которые реализуются в РФ, «совершенно точно» не являются панацеей или готовым сценарием решения острых проблем в российской экономике и страны в целом.
Росбалт вчера в 04:45
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Rusvesna.su 05:51
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Происшествия

В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

РИА Новости 07:57
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Lenta.ru 05:26
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ 10:06
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Происшествия

Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
RT на русском 08:58
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Авто

Засвечен гибридный Jeep Wrangler PHEV

До конвейера доберутся подзаряжаемые гибридные версии кроссоверов Renegade и Compass, которые в предсерийном виде дебютировали еще прошлой весной.
Авторевю 02:39
Авто

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 09:53
Происшествия

В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Вести.Ru 09:04
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM вчера в 08:54
Общество

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране

RT на русском 08:14
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Ведомости 10:04
Технологии

Перечислены опасности зарядки в общественных местах смартфона

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
ToDay News Ufa 02:14
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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