Политика
ВедомостиМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.РИА Новости07:26
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
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Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
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Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
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Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
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«Роснефть» теряет запасы терпения
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Авто
В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
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Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
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Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
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Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м
Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
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Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
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«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи
Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Политика
В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
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Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
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В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Энергетика
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Стоимость нефти перешла к резкому снижению после того, как минэнерго США сообщило об увеличении запасов сырья на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 431,1 миллиона баррелей.
Хоккей
Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина матч стал дебютным в НХЛ.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
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Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
Армия и оружие
SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.