Политика

ВедомостиВедомостиМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
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