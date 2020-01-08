Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов. Поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД России Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и главе Минэкономики Максиму Орешкину.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

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Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке до 9 января

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РЕН ТВ12:45

Медведев поручил изучить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

RT на русском13:45
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Deita.ru вчера в 23:03
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После переговоров с Путиным Эрдоган отвернулся от поддержки ПНС Ливии

Согласно сайту Кремля, в ходе встречи лидеры России и Турции сделали совместное заявление после переговоров в Стамбуле, в котором призвали ПНС и ЛНА объявить перемирие начиная с ночи с 11 на 12 января.
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Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

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Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

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Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
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Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО

Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
Avia.pro 17:36
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Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки

Во имя развития На Дальнем Востоке с 2020 года для поддержки резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) создается так называемый пул партнеров.
Известия вчера в 16:01
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

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Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
RT на русском 12:06
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

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Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана

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Общество

Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января

Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
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Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса 07:35
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
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Показали тизер нового Aston Martin V12 Speedster

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В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
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Экономика

Мир потратил на оборону 1,8 трлн долларов в 2019 году

Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил 1,8 триллиона долларов.
РЕН ТВ 19:18
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газета вчера в 01:10
Наука

С 2022 года НИС «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа

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ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби в матче КХЛ

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Adindex.ru 19:05
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

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