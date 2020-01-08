Политика
КоммерсантъМедведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке
Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов. Поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД России Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и главе Минэкономики Максиму Орешкину.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.РИА Новости07:26
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