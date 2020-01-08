Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

с чего всё началось

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов. Поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД России Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Политика После переговоров с Путиным Эрдоган отвернулся от поддержки ПНС Ливии Согласно сайту Кремля, в ходе встречи лидеры России и Турции сделали совместное заявление после переговоров в Стамбуле, в котором призвали ПНС и ЛНА объявить перемирие начиная с ночи с 11 на 12 января.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.

Армия и оружие Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.

Экономика Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки Во имя развития На Дальнем Востоке с 2020 года для поддержки резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) создается так называемый пул партнеров.

Политика Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

Происшествия В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.