Политика
РИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.РИА Новости07:26
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Футбол
«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу
«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Происшествия
Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета
Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Общество
Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём
Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Наука
Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена
Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Авто
Duster и Sandero Stepway получили юбилейную спецверсию
Компания Dacia - румынское дочернее предприятие концерна Renault - представила паркетник Duster, хэтч Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в специальной версии SE Twenty Special Edition.
Футбол
Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Армия и оружие
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США
В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Кино
Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги
Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Общество
В ходе прощания с Сулеймани в Иране в давке погибли 35 человек
По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Кермане.