Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

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Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

Эхо Москвы14:32

Медведев поручил изучить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

RT на русском13:45

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке до 9 января

Коммерсантъ13:40

Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

РИА Новости12:58

Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке

Lenta.ru12:49

Медведев поручил оценить уровень угроз для россиян на Ближнем Востоке

РЕН ТВ12:45

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт вчера в 10:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
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Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Армия и оружие

Американцы не поверили в мощность «Авангарда»

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
News.ru вчера в 15:49
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Футбол

«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу

«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Sport24.ru 15:20
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru 14:13
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Происшествия

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

РБК 14:49
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Происшествия

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
РБК 12:59
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 03 января в 07:02
Общество

Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём

Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.
ANNA-News 10:09
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Наука

Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена

Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Красная весна 13:43
Авто

Duster и Sandero Stepway получили юбилейную спецверсию

Компания Dacia - румынское дочернее предприятие концерна Renault - представила паркетник Duster, хэтч Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в специальной версии SE Twenty Special Edition.
Новые автомобили 06:02
Футбол

Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Sport24.ru 10:34
Политика

В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
RT на русском 13:14
Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Российская газета 09:07
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Donday.ru вчера в 11:10
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
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Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
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Кино

Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги

Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
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Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
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В ходе прощания с Сулеймани в Иране в давке погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Кермане.
Известия вчера в 05:19
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