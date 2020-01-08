Политика
РБКМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
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Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке
Lenta.ruвчера в 12:49
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Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".
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Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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В России вступил в силу ряд законодательных изменений
На вторичном авторынке в этом году ожидают рост цен из-за утилизационного сбора. Максимально его повысят на легковые автомобили.
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Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
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Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Политика
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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В Сети появились рендеры iPhone SE 2
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Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год
Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.
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Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
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На Украине чиновницу ранили из арбалета
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора
"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.