Политика

РБКРБКМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
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Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке

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В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 06:25
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Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
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Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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