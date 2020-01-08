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Армия и оружие Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".

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Происшествия На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.

Общество Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.

Авто Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.