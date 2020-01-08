Политика
РБКМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.РИА Новостивчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке
Lenta.ruвчера в 12:49
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек
Количество заболевших корью на 9 января 2020 года в столице республики достигло 70 человек, сообщили телеканалу "Якутия 24" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Происшествия
Житель Саратова до смерти забил жену топором
По информации ИА «Регион 64», орудием убийства женщины стал топор.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» платят 2000 рублей за мат
В интервью РИА Новости, тульский полузащитник рассказал, что каждый злоупотребляющий матерными словами футболист скидывает в «общак» две тысячи рублей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Наука
Установлена роль стволовых клеток в развитии рака желудка
Политика
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
Иран не планирует передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося под Тегераном.
Политика
Алексей Дюмин завершил год в топ-3 глав в рейтинге влияния
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Госдеп: за четыре месяца Иран атаковал США 15 раз
В среду госдеп опубликовал информацию, согдасно которой с осени 2019 года американские военнослужащие в Ираке 15 раз подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана.
Футбол
Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Технологии
Стартовали продажи человекоподобного робота Digit
Начались продажи человекоподобного робота Digit от компании Agility Robotics.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата КХЛ
Транспорт
Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году
Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
Наука
К 2022 году начнут производство еды из воздуха в лабораториях
К 2022 году запустят в лабораториях производство еды из воздуха, воды и электричества, об этом заявили финские научные специалисты из компании Solar Food.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Футбол
Шкурин перешёл в «Динамо» Брест. Игрока должен выкупить ЦСКА
Космос
Смотрим вверх: календарь затмений и метеорных потоков — 2020
Август В ночь на 12 августа один из самых долгожданных и обильных метеорных потоков из созвездия Персея наберет свою силу и окажется в максимуме.