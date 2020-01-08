Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

с чего всё началось

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.

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