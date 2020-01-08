Политика

РБКРБКМедведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новостивчера в 07:26

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Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

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RT на русскомвчера в 13:45

Медведев поручил оценить уровень угроз для россиян на Ближнем Востоке

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РИА Новостивчера в 12:58

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Lenta.ruвчера в 12:49

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Коммерсантъвчера в 13:40

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 06:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru вчера в 17:32
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Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.
Взгляд.ру вчера в 22:24
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В интервью РИА Новости, тульский полузащитник рассказал, что каждый злоупотребляющий матерными словами футболист скидывает в «общак» две тысячи рублей.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
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В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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РБК вчера в 11:12
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На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

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Политика

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Иран не планирует передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося под Тегераном.
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Интерфакс вчера в 20:32
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Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
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