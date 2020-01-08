Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомств и спецслужб в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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с чего всё началось

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
РИА Новости07:26

Подробнее о событии

МИД заявил о работе по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

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Медведев дал спецслужбам один день на оценку угроз россиянам на Ближнем Востоке

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Медведев поручил оценить уровень угроз для россиян на Ближнем Востоке

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Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

РИА Новости12:58

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Коммерсантъ06:26

В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

ТАСС06:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
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Стартовали съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном

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«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову

«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
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Армия и оружие

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
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Трамп запретил Ирану становиться ядерной державой

Попутно Ирамп пообещал, что пока он находится у власти, Иран никогда не сможет стать ядерной державой.
Журналистская правда 12:09
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В Оттаве произошла массовая стрельба

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Общество

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
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Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
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Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

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Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
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Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
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Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти Игоря Нетто

Российский футбольный союз сообщил о том, что 21-ый тур РПЛ будет посвящен памяти полузащитника московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто.
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Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

Иран абсолютно обоснованно и ожидаемо нанес ответный ракетный удар по базам военных США в Ираке.
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На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
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