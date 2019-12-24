с чего всё началось

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Авто Все-таки роскошь: россиянин платит за машину больше, чем англичанин Средняя стоимость владения автомобилем в России составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц, столько же тратит на свой автомобиль немец, а англичанин, турок или поляк — того меньше.

Авто Эксперты рассказали, что сокращает ресурс современного двигателя Как рассказал автомобильный эксперт, в современных двигателях применяются такие сокращающие ресурс технологии, как высокая форсировка турбонаддувом малообъемных моторов, применение поршней с короткой юбкой, отсутствие форсунок охлаждения поршней маслом, гидрокомпенсаторов или удобной регулировки зазоров в ГРМ.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Армия и оружие Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.

Политика Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи» Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.

Наука Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.

Общество Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.

Политика Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Армия и оружие Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Общество Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные «Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Политика В Приморье сформировали состав будущего правительства Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.