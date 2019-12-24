Общество
ИзвестияМедведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
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"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новости13:03
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Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Транспорт
СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
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Армия и оружие
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Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена
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Футбол
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Катя Гордон назвала Елену Летучую «обманутой женой»
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