Экономика

Deita.ruDeita.ruМедведев поручил ограничить выдачу кредитов

Премьер-министр Дмитрий Медведев хочет наделить Центробанк правом ограничивать кредитные организации страны в выдаче кредитов россиянам.
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Медведев поручил предложить изменения в законы о полномочиях Центробанка

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Медведев поручил наделить Центробанк новыми полномочиями

DP.RUвчера в 11:12
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Общество

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина.
РБК вчера в 17:00
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Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
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В конгрессе США одобрили введение санкций против Анкары

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском вчера в 18:41
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Газета.Ru 02:19
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Стало известно о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

Знакомый с ситуацией источник агентства РИА Новости заявил, что незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между открывшим огонь по людям срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт.
Журналистская правда 02:23
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Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 28 октября в 05:59
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Авто

На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок вчера в 09:59
Армия и оружие

Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

Красная звезда вчера в 17:03
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

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Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен

Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
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В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 28 октября в 06:36
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
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Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом

Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года

Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
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Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории

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Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Авто

Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4

Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Автоновости дня 28 октября в 06:26
Шоу-бизнес

Мать Риты Дакоты снова выходит замуж

Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
OAnews вчера в 13:17
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 08:31
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
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