Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил в программе «Диалог» в эфире канала «Россия-24».
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Константин Чуйченко
Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.
— Константин ЧуйченкоВести.Ru 14:20

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