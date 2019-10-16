Футбол
Rambler News ServiceМедведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» Свердловской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил передать стадион «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией
Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Газета.Ru 11:34
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Авто
В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x
Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»
16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог 10:27
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Автоновости дня 14 октября в 23:20
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее представитель НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Rambler News Service 14:05
Экономика
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Шоу-бизнес
Актриса шоу «Кухня» раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Аргументы и Факты 10:05
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
Новые автомобили вчера в 11:03
Происшествия
Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку
Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:00
Политика
Трамп назвал позитивной возможную помощь России в защите курдов
Президент США Дональд Трамп считает, что помощь со стороны России в защите сирийских курдов привела бы к положительному развитию событий.
ТАСС 13:22
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера
Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Вечерний курьер 05:41
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника
АиФ Санкт-Петербург 09:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Футбол
Зинченко сделал предложение телеведущей
Евро-футбол.ру 12:17
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09