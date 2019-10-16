Футбол
Rambler News ServiceМедведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» Свердловской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил передать стадион «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском 10:42
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это «отлично» для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Общество
Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Футбол
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев впервые стал отцом
Вратарь петербургского клуба «Зенит» Андрей Лунев впервые стал отцом. Его супруга Диана подарила ему сына.
Пятый канал 11:00
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском 10:06
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Наука
Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей
Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Политика
США не ставят предварительных условий для переговоров с Ираном
Как ранее писал News.ru, США провели секретную кибероперацию против Ирана в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран.
News.ru 11:14
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Культура
Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию
Piter.tv вчера в 03:26
Армия и оружие
Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии
Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 11:13
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Армия и оружие
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
Военное обозрение 08:34
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
Советский спорт 09:33
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32